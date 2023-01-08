تحضيرا لبطولة امم افريقيا للمحليين ( الجزائر 2023) - مالي - اوغندا وديا صفر لصفر

تعادل المنتخب المالي للمحليين لكرة القدم مع نظيره الاوغندي صفر لصفر في مباراة ودية جرت اليوم بملعب مدينة جمال (28 كلم على سوسة) . ويستعد المنتخبان في تونس للمشاركة في بطولة امم افريقيا "شان" المقررة في الجزائر بداية من يوم 13 الجاري

ويذكر ان عدة منتخبات افريقية تجري تحضيراتها الاخيرة في مدن تونسية قبل خوض بطولة امم افريقيا في الجزائر في النصف الثاني من جانفي الجاري

وكان قائد المنتخب المالي للمحليين علي ديسي سيسوكو قد اعرب في تصريح نقلته الجامعة المالية لكرة القدم عن ارتياحة لظروف التحضير في مدينة سوسة مشيدا بمستوى الاقامة و الاعاشة وظروف التدريب قبل التحول الى الجزائر لخوض البطولة الافريقية (شان)

يذكر ان منتخب مالي يقيم في مدينة سوسة في اطار تحضيراته لبطولة "شان" الجزائر2023 .وسيلاقي منتخب مالي يوم الثلاثاء منتخب كونغو الديمقراطية في ملعب حمام سوسة (ضاحية مدينة سوسة) قبل ان ينهي مقابلاته الودية بالتبارى يوم الجمعة المقبل مع نادي امل حمام سوسة (رابطة محترفة اولى).



