ولايات تونس الكبري تعد الاكثر عطشا للعام الثاني على التوالي بالاعتماد على مؤشر البلاغات الصادرة عن المواطنين

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
كشف المرصد التونسي للمياه ان ولايات تونس الكبرى تعد الأكثر عطشا خلال 2022 وللسنة الثانية على التوالي بالإعتماد على بلاغات المواطنين التي ناهزت 466 بلاغا مقابل397 بلاغا سنة 2021 رغم التراجع الطفيف لعدد البلاغات وطنيا.

وأضاف المرصد في مؤشرات نشرها ضمت خارطة العطش لسنة 2022 على موقعه الالكتروني، ان حصيلة إنتهاكات الحق في الماء في تونس سنة 2022 بلغت 2299 بلاغا صادرا عن المواطنين.

وتتصل هذه البلاغات بشكل عام بانقطاعات غير معلنة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و حصول تسربات في الشبكة الى جانب تنفيذ تحركات إحتجاجية نظرا لعدم توفر امدادات المياه والتي بلغت سنة 2022 قرابة 423 تحركا احتجاجيا.

وتصدرت ولاية بن عروس، قائمة الجهات الاكثر تبليغا عن مشاكل تتصل بإمدادات المياه بنحو 233 تبليغا تليها قابس ب186 و صفاقس ب 184 تبليغا.

وتراجع اجمالي البلاغات الصادرة بشان مشاكل المياه والتسربات والاحتجاجات سنة 2022 مقارنة بسابقتها في عدد إنتهاكات الحق في الماء والتي بلغت 2633 تبليغا.

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