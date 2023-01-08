رفعت تونس عدد الوثائق الرسمية المحمية بالأختام المرئية الى 79 وثيقة سنة 2022 في حين بلغ العدد الجملي للنسخ الحاملة لهذه الاختام قرابة 8ر9 مليون وثيقة تسند أغلبها على الخط.



واكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال ان عدد النسخ يتضمن 6ر8 مليون وثيقة بين شاهدات وجوازات تلقيح تم توفيرها للمواطنين عبر منظومة "ايفاكس".

وسعت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية الى تعميم الأختام الإلكترونية المرئية بهدف حماية الوثائق الرسمية من التدليس وتزييف المعطيات المدرجة والتخلي التدريجي عن الإمضاءات اليدوية وأختام حبرية.



وتعود الوثائق الرسمية المحمية بالاختام المرئية الى 18 هيكلا إداريا على غرار مضمون السجل الوطني للمؤسسات والشهادات العلمية الوطنية المدرسية والجامعية شهادات التكوين المهني وشهادات الكفاءة المهنية و شهادات الخلاص.

وتهدف الخطوة الى التخلي عن ٱلية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل و تسليم الوثائق الرسمية عبر بوابات إلكترونية وحسابات بريدية رسمية إثر عملية تثبت مؤمنة وموثوق بها.

وتتضمن قائمة الوثائق التي تشملها هذه الخدمة رسوم الجرايات وشهادات إيداع التصاريح بمشاريع الاستثمار وتأشيرة عقد شغل للعامل الأجنبي وشهادة وجواز التلقيح كوفيد 19 وشهادة الملكية العقارية والوضعية العقارية ومضمون الولادة .

ويعد الختم الإلكتروني المرئي رمز استجابة سريع ثنائي الأبعاد يحمل إمضاء إلكترونيا موثوقا يكون حاميا للمعطيات الواردة بالوثيقة وخاصا بالهيكل المسدي لها.

وتوفر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عبر موقعها وحساباتها الرسمية تطبيقة للتثبت من صحة الأختام المرئية الوطنية الممنوحة للوئاثق المتداولة.



