مصارع الجيدو علاء شلبي في تربص دولي بالنمسا من 8 الى 18 جانفي الجاري

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 17:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يجري مصارع الجيدو علاء شلبي تربصا تحضيريا دوليا في النمسا بمشاركة مجموعة من مصارعي الجيدو من عدد من البلدان.
ويرافقه في تربص النمسا بطل افريقيا السابق والمتوج ببرنزية في بطولة العالم ومدرب النخبة حاليا فيصل جاء الله.

وافاد المدرب فيصل جاء بالله وكالة (وات) ان تربص مصارع الجيدو علاء شلبي ( وزن 73 كلغ ) سيقام من 8 الى 18 جانفي الجاري في النمسا في اطار التحضير للمواعيد المقبلة وخاصة منها بطولة افريقيا وبطولة العالم.
ويذكر ان شلبي من المواهب الواعدة في رياضة الجيدو وكان توج ببرنزية في دورة الالعاب المتوسطية بوهران. وشارك في اكتوبر 2021 في بطولة العالم للجيدو أواسط .

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