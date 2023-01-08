اختتام فعاليات اليوم العربي لمحو الأمية والاعلان عن الإطار المرجعي الجديد للتعلم مدى الحياة

اختتمت، الأحد بالكاف، فعاليات اليوم العربي لمحو الأمية تحت شعار "الإطار المرجعي للتعلم مدى الحياة: فلسفة مجتمعية ومشروع الدولة"،" والاعلان عن الإطار المرجعي للتعلم مدى الحياة الذي تم وضعة لمكافحة ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم والقضاء على الأمية في البلاد



وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، لدى اشرافه على اختتام فعاليات هذه التظاهرة، أهمية هذا الإطار الجديد الذي تمت صياغته بأربع لغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية



وقال الزاهي ان هذا الاطار سيساهم في بلورة رؤية جديدة للتعلم مدى الحياة والقضاء على ظاهرة الانقطاع عن التعليم والأمية التي تمس حوالي مليوني شخص وخاصة في المناطق الداخلية، وبأكثر حدة العنصر النسائي، على حد قوله.



واضاف الوزير أن التوجه الجديد نحو التعلم مدى الحياة سيتبعه تغيير في مناهج التعليم والتكوين وسيمكن كل المتعلمين من الحصول على شهائد معترف بها تؤهلهم للحصول على عمل



وتولى الوزير، بالمناسبة، تدشين المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة بالكاف الذي سيمكن كل الأميين والمنقطعين عن التعليم من مواصلة دراستهم والحصول على تكوين وشهائد تؤهلهم إلى الحياة المهنية .

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