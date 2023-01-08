توزر: قافلة طبية في اختصاص طب العيون بالمستشفى الجهوي بنفطة تؤمن عيادات لفائدة تلاميذ وأصحاب الامراض المزمنة

أمنت قافلة طبية في اختصاص طب العيون احتضنها المستشفى الجهوي بنفطة بولاية توزر اليوم الاحد عيادات متنوعة توزعت بين قيس النظر والكشف عن الشبكية وعن مرض ماء العين لفائدة أكثر من 500 منتفع من مختلف مناطق الولاية.

وانتظمت القافلة ببادرة خاصة من مجموعة من أصيلي مدينة نفطة بالشراكة مع جمعية "رؤية من أجل الحياة" ونادي روتاري نفطة البية تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر حيث توزعت تدخلات القافلة الى فئتين تمثلت الأولى في فئة التلاميذ من 6 الى 12 سنة والثانية للأشخاص من ذوي الامراض المزمنة بحسب ما ذكره يحي عوينات مدير المستشفى الجهوي بنفطة.

وقام فريق مختص متكون من ثمانية أطباء اختصاص وثلاثة فنيين مختصين في قيس البصر بعيادات افائدة عدد من التلاميذ تمثلت في قيس البصر وتكفلت جمعية "رؤية من أجل الحياة" باقتناء نظارات لفائدة مجموعة منهم ممن في حاجة الى نظارات على أن يتم توزيعها في غضون عشرة أيام، وكانت عمليات التسجيل المسبقة في القافلة سمحت بتسجيل قرابة 250 تلميذ منذ الإعلان عنها.

من ناحية أخرى أمن الفريق الطبي عمليات كشف للشبكية وعن ماء العين لعدد هام من ذوي الامراض الزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم لمتابعة صحة العينين ومدى تأثر العينين بهذه الأمراض المزمنة مع الإشارة الى ان عمليات التسجيل المسبق مكنت من تسجيل300 شخص للتمتع بخدمات أطباء الاختصاص ضمن القافلة.

وقد برمجت القافلة اجراء عمليات جراحية يوم 11 مارس المقبل لمن تستوجب حالته ذلك في اطار تنظيم قافلة ثانية مخصصة فقط للعمليات الجراحية.



