هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة حريصة على تذليل الصعوبات وحلحلة الملفات (رئيسة الهيئة)

أفادت رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية فوزية اليعقوبي، بأن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على حلحلة ملفات الجرحى وأولي الحق من الشهداء، وعلى تذليل الصعوبات التي تواجهها عائلات الشهداء والجرحى على المستوى الإجتماعي والمهني والصحي، عبر التدخل لدى الجهات المعنية قصد ايجاد الحلول الضرورية.



وأكدت اليعقوبي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، في إطار احتفال ولاية القصرين بالذكرى 12 لشهداء ثورة الحرية والكرامة، أنه لم يقع استثناء من لم ترد أسماؤهم بالقائمة النهائية لجرحى الثورة من العلاج، وتم التدخل لفائدتهم لدى كل الجهات المعنية لتمكينهم من حقهم في التداوي.



وأوضحت بخصوص جرحى العمليات الإرهابية من المدنيين في المناطق العسكرية المغلقة، أنّ القضاء والأمن هما من يحدّدان ما اذا كانت إصاباتهم (بتر أعضاء) نتيجة عمليات إرهابيّة من عدمها، مشيرة الى أنه سيتم التنسيق مع "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.



كما أكدت أن المتضررين الذين ثبتت إصاباتهم في عمليات إرهابيّة، قد نالوا مستحقاتهم من التعويضات، كل حسب نسبة العجز الجسدي لدى كل مصاب، والتي حددتها اللجنة الوطنية الطبية المركزية.



يشار الى أن مدينة القصرين ومعتمدية تالة ، أحيتا صباح اليوم الأحد، الذكرى 12 لشهداء المنطقتين، الذين سقطوا إبان الثورة التونسية، دفاعا عن حق الجهة في التنمية والتشغيل.



وانتظم بالمناسبة موكبان رسميان، الأول بساحة شهداء مدينة تالة والثاني بمقر الولاية بالقصرين، أشرف عليهما والي الجهة رضا الركباني، وحضرتهما بالخصوص رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية فوزية اليعقوبي وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية .



وتضم قائمة شهداء الثورة في ولاية القصرين 20 شهيدا، موزعين بين 6 شهداء بمعتمدية تالة و14 شهيدا بالقصرين.



