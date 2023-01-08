بنزرت تحتفي بنجوم الرياضة والثقافة المتميزين خلال سنة 2022

كشفت جمعية نادي الصحافة ببنزرت عن أبرز نجوم الرياضة والثقافة الذين تميزوا جهويا ووطنيا ودوليا خلال السنة المنقضية، وذلك خلال موكب تكريم أقامته أمس السبت بمناسبة استفتائها السنوي.



وكرمت الجمعية في المجال الرياضي النادي البحري البنزرتي ونادي الانطلاقة ببنزرت وبروسبور اكاديمي و الجمعية الرياضية بمنزل بورقيبة والمضرب الذهبي و نادي اسمنت بنزرت وجمعية حشاد للألعاب الفردية وجمعية الرياضات الفردية بجرزونة والجمعية الرياضية بغزالة وعن جائزة التحكيم محجوب المرنيصي و عن جائزة المحب الوفي عبد العزيز السعيداني والجامعة التونسية للبيزبول والسوفتبول عن جائزة التميز في التسيير الرياضي ..

وأما في المجال الثقافي فتم تكريم الاخوين محمد وبشير الغربي عن جائزة التميز الموسيقي و سامي الغربي عن جائزة التميز في الخط و شاذلي عرايبية عن جائزة التصوير الفوتوغرافي و صالح الدمس عن جائزة الابداع الادبي ومنصف بن جامع عن جائزة الفن التشكيلي و مجد مستورة عن جائزة السينما و سنية الاهي عن جائزة التميز الادبي و بلحسن خذر عن جائزة التميز المسرحي و عصام بن صابر عن جائزة المحب الوفي و عبد اللطيف التركي عن جائزة نادي الصحافة للرياضة ومحمد الهادي البكوري عن جائزة الابداع الإعلامي و منى مديمغ عن جائزة التميز الإعلامي و راديو واب دار الشباب ببنزرت عن جائزة التميز الإعلامي والفة الجندوبي وحليمة البجاوي عن جائزة الابداع الإعلامي و ايناس بن عثمان عن جائزة الابداع السينمائي .كما تم تكريم مؤسسة " فاقا توب" عن جائزة التميز الاقتصادي والسياحي .

وأكد رئيس جمعية نادي الصحافة ببنزرت فؤاد المحمدي الحرص على ديمومة مثل هذه المبادرات، وذلك في إطار تثمين أنشطة الهياكل الرياضية والثقافية وغيرها بالجهة ، لأهمية دورها في تأطير الشباب والتشجيع على ثقافة الإبداع والتميز في جميع المجالات .

وأضاف أن الاستفتاء أشرفت عليه لجنة مستقلة برئاسة صابر جلالجلة ، ليتم تتويج الجمعيات والشخصيات الفنية الحاصلة على نتائج مميزة وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا خلال سنة 2022 .



