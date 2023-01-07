القيروان: انطلاق أشغال انجاز محطة لمعالجة مياه الشرب بحاجب العيون بقيمة تفوق 5ر3 مليون دينار

انطلقت بمدينة حاجب العيون أشغال إنجاز محطة لمعالجة مياه الشرب بالمنطقة، بعد طول انتظار، وذلك بتمويل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بقيمة جملية تفوق 5ر3 ملايين دينار.

وأفاد رئيس بلدية حاحب العيون لزهر نصري، في تصريح لـ"وات"، بأن البلدية تبرعت بقطعة الأرض لتنفيذ المشروع، الذي تدوم أشغاله 10 أشهر، مضيفا أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاج تبلغ 100 لتر في الثانية.



وأوضح أن هذا المشروع يأتي كحل جذري لمشكلة الماء الصالح للشرب ببلدية حاجب العيون وتحسين نوعيته وذلك بعد التحاليل التي أثبتت وجود نسبة عالية من مادة الحديد في مياه شبكة الصوناد بالمنطقة مما أثر على لونها ونوعيتها وكانت محل تذمر المتساكنين، وفق تعبيره.

ويشكو متساكنو حاجب العيون منذ أكثر من عامين من مشكلة جودة المياه وتغير رائحتها ولونها واحتوائها على شوائب ونفذوا طيلة هذه الفترة تحركات احتجاجية مختلفة وتقدموا بشكايات ومراسلات إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القيروان تقدم بقضية ضد شركة "الصوناد"، حيث أثبت تقرير المعاينة، الذي قام به خبير مكلف من المحكمة الإدارية، أن المياه التي توفرها الشركة لمنطقة حاجب العيون في ولاية القيروان غير مطابقة للمواصفات.



