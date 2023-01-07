بطولة القسم الوطني أ / مجموعة التتويج/ فوز الترجي الرياضي على سعيدية سيدي بوسعيد 3/صفر

بطولة القسم الوطني أ / مجموعة التتويج/ فوز الترجي الرياضي على سعيدية سيدي بوسعيد 3/صفر

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 18:41 قراءة: 0 د, 16 ث
      
فاز الترجي الرياضي على سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3/صفر في المباراة التي دارت بعد ظهر اليوم السبت بقاعة الزواوي لحساب الجولة الاولى لمجموعة التتويج من بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة.

وتقام لاحقا بقية مباريات الجولة //
في قاعة سوسة /س18/
النجم الساحلي /النادي الصفاقسي
في قاعة بوسالم /س18/
مولدية بوسالم / مستقبل المرسى




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