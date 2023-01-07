بطولة القسم الوطني أ / مجموعة التتويج/ فوز الترجي الرياضي على سعيدية سيدي بوسعيد 3/صفر

فاز الترجي الرياضي على سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3/صفر في المباراة التي دارت بعد ظهر اليوم السبت بقاعة الزواوي لحساب الجولة الاولى لمجموعة التتويج من بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة.



وتقام لاحقا بقية مباريات الجولة //

في قاعة سوسة /س18/

النجم الساحلي /النادي الصفاقسي

في قاعة بوسالم /س18/

مولدية بوسالم / مستقبل المرسى









