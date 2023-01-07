مباراة ودية: فوز النادي البنزرتي على الفريق الافريقي "فوت أفريكا انتر"

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز النادي الرياضي البنزرتي اليوم السبت على فريق "فوت أفريكا انتر" المكون من لاعبين أفارقة مقيمين بتونس، بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية استعدادا لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت ثنائية النادي الرياضي البنزرتي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 15 أكتوبر، عن طريق بشير المقدم وخليل بلبوز.
ويحتل النادي الرياضي البنزرتي المركز الثامن والأخير من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 5 نقاط، حققها من انتصار وحيد وتعادلين مقابل 4 هزائم.

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