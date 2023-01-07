توزر تحتضن أوّل مؤتمر طبي جزائري في إطار دعم سياحة المؤتمرات والانفتاح على السوق الجزائرية

تحتضن مدينة توزر أيام 6 و7 و8 جانفي الجاري أول مؤتمر طبي جزائري يشارك فيه قرابة 65 طبيبا وصلوا الى الجهة مساء أوّل أمس الخميس ضمن رحلة مباشرة غير منتظمة من مطار عاصمة الجزائر الى مطار توزر-نفطة الدولي في رحلة هي الرحلة الأولى من نوعها، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المندوب الجهوي للسياحة، ياسر صوف، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم سياحة المؤتمرات، وبهدف مزيد الانفتاح على السوق الجزائرية بعد زيارة مجموعة هامة من وكلاء الاسفار الى الجهة شهر ماي من العام الماضي، والاتفاق على الشروع في توجيه السائح الجزائري الى الجنوب التونسي والترويج لهذه الوجهة.



ومن المنتظر، بحسب ما أشار إليه المندوب الجهوي للسياحة أن يشهد شهر فيفري المقبل احتضان الجهة لمؤتمر طبي جزائري ثان، بالإضافة الى استضافة مجموعة من الوفود الصحفية الأجنبية للترويج للمنتوج السياحي بالجنوب التونسي.



هذا ويزور الوفد الطبي الجزائري إثر انتهاء المؤتمر الطبي مختلف المواقع السياحي في الجهة للتعرف على المميزات الطبيعية والسياحية والثقافية لمنطقة الجريد.





