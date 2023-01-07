توزر: أكثر من ستين مريضا ينتفعون بعيادات طبية مختصة في الأورام السرطانية ضمن قافلة لثلاثة أطباء اختصاص من معهد صالح عزيز للأورام

توزر: أكثر من ستين مريضا ينتفعون بعيادات طبية مختصة في الأورام السرطانية ضمن قافلة لثلاثة أطباء اختصاص من معهد صالح عزيز للأورام

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 59 ث
      
انتفع أكثر من ستين مريضا اليوم السبت بتدخلات قافلة طبية مختصة في الكشف عن الأورام السرطانية وعلاجها تضم ثلاثة أطباء اختصاص من معهد صالح عزيز للاورام ويحتضنها المستشفى الجهوي بتوزر يومي السبت والأحد وتدخل في نطاق تقريب الخدمة الصحية من المواطن حسب المدير الجهوي للصحة بالنيابة ياسين صبري.

وبين صبري في تصريح لـ(وات) أن القافلة توجهت بصفة خاصة الى مرضى سرطان الثدي ولكن تم بصفة استثنائية قبول مطالب مرضى أخرين لأورام سرطانية مختلفة من الرجال على أن تتم متابعتهم.
وتخلل نشاط القافلة الطبية تنظيم دورة تكوينية لفائدة 16 قابلة من مختلف المؤسسات الصحية في الجهة احتضتنها مدرسة علوم التمريض أشرفت عليها الدكتورة فاطمة سعد الله وخصصت الدورة التكوينية حول كيفية تقصي سرطان الثدي المبكر.
وتأتي القافلة بحسب المدير الجهوي للصحة بالنيابة في سياق اتفاقية توأمة بين معهد صالح عزيز للأورام والإدارة الجهوية للصحة وبصفة خاصة مع المستشفى الجهوي بتوزر وتهتم هذه الاتفاقية بتوجيه مجموع من أطباء الاختصاص مرة واحدة كل شهرين للقيام بالكشف والتقصي عن سرطان الثدي ومتابعة المريضات وتوجيهها بعد ذلك الى الأقسام المختصة بمعهد صالح عزيز.
كما تتيح هذه التوأمة متابعة كافة الامراض السرطانية للقيام بالعلاج الضروري وتجنيب المرضى عناء التنقل سواء الى العاصمة أو الى جهات صحية أخرى وتمكينهم من العلاج على عين المكان.

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