أفادت وزارة النقل، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّه تقرّر تعيين عبد الرؤوف الصالح متصرّفا مفوّضا لشركة نقل تونس خلفان لرمزي خزندار.

يذكر أن شوارع تونس العاصمة شهدت شللا تاما لحركة النقل العمومي، بسبب تحرّك احتجاجي لأعوان شركة نقل تونس، يوم الاثنين 2 جانفي 2023، تزامن مع العودة الجامعية والمدرسية بعد انتهاء عطلة الشتاء ورأس السنة الإدارية.

وجاء هذا التحرّك الاحتجاجي للمطالبة بصرف أجور ومنح شهر ديسمبر 2022 ووصولات أكل شهر نوفمبر 2022.



وفند وزير النقل، ربيع المجيدي، ما قدمته الجامعة العامة للنقل من تبريرات حول التوقف المفاجئ عن العمل، الذي أعلنه أعوان الشركة التونسية للنقل حينها. وأكد أنه تم منذ يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، صرف أجورهم ومستحقاتهم من وصولات الأكل المقدرة قيمتها ب8،4 مليون دينار.



وأوضح المجيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة تعهدت يوم 29 ديسمبر 2022 بصرف منحة نهاية السنة خلال الأيّام الأولى من شهر جانفي 2023 دون ضبط يوم محدد، لافتا إلى أن صرف هذه المنحة شهد بعض التأخير نظرا لارتباطها بالمالية العمومية وبصرف اعتمادات السنة الجديدة 2023.





