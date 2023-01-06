وفاة أسطورة يوفنتوس و تشيلسي جانلوكا فيالي

توفي اليوم الجمعة النجم الإيطالي السابق جانلوكا فيالي أسطورة نادي تشيلسي وجوفنتوس عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وتم تشخيص فيالي بالمرض عام 2017 ليخوض معركة ضد السرطان لمدة 5 أعوام قبل رحيله اليوم الجمعة بعد أن استمتع بمسيرة رائعة مع سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي وخاض 59 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.



وعمل فيالي مساعدا للمدرب روبرتو مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا وحصل الإيطالي على كأس أمم أوروبا في عام 2020 غير أنه عاد المرض له بعد عام. وفي الشهر الماضي، اضطر للتخلي عن دوره مع المنتخب الإيطالي.



وقضى الدولي الايطالي السابق معظم مسيرته المهنية في سامبدوريا وسجل 141 هدفا في 327 مباراة على مدار ثمانية مواسم مما ساعد الفريق على تحقيق لقب البطولة الإيطالية وثلاثة كؤوس إيطالية وكأس الاتحاد الأوروبي.

وكان سامبدوريا النادي الثاني لفيالي بعد كريمونينس الذي تركه في 1984 بعد 25 هدفا في 113 مباراة. وفي عام 1992، انضم إلى نادي جوفنتوس.

وسجل فيالي 53 هدفا في 145 مباراة مع "البيانكونيري" بينما فاز معه بالخصوص بكأس الاتحاد الأوروبي ورابطة أبطال أوروبا.

وبعدها وقع فيالي مع تشيلسي في عام 1996 وسجل 40 هدفا في 88 مباراة وفاز بكأس الاتحاد الإنقليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الظهور الأخير لجانلوكا فيالي في عام 1999 لكنه استمر في إدارة تشيلسي العام السابق ودرب الفريق لمدة عام في 2000 ثم انتقل لتدريب واتفورد.







