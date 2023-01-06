امضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين هيئة النفاذ الى المعلومة وولاية تونس

أمضت هيئة النفاذ الى المعلومة وولاية تونس، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون وشراكة، بهدف تعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومة من الولاية، والاطلاع على كل ما يتعلق بتسيير الشأن العام من قبل هذه الادارة المركزية المحلية.



ووقع رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عدنان لسود ووالي تونس كمال الفقي، هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تكريس القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 ، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وذلك خلال يوم دراسي انتظم بالعاصمة بحضور اطارات الولاية ومعتمديها، تم خلاله بالخصوص تقديم الاجراءات المتخذة من قبل هياكل الولاية للاستجابة لطلبات النفاذ الى المعلومة وكيفية تحسينها.



وتهدف الاتفاقية، حسب ما أفاد به (وات) رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، الى نشر ثقافة النفاذ الى المعلومة والشفافية والمساءلة في المرفق العام، ووضع برامج ومخططات عمل مشتركة لتدعيم انفتاح الولاية على محيطها وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنمية قدرات منظوري الولاية في التعاطي مع هذا الحق.



ولاحظ لسود وجود "بعض النقائص على مستوى فهم القانون وجوانبه الاجرائية" لدى موظفي الولاية، فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب النفاذ الموجهة الى المكلف بالنفاذ الى المعلومة في الولاية، والبت في المطالب في كنف الاجراءات القانونية، وفهم الاستثناءات المتعلقة ببعض مضامين الوثائق العمومية مثل الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.



وقدم رئيس الهيئة، خلال الندوة التي تلت التوقيع على الاتفاقية، مداخلة حول الاطار القانوني المنظم لحق النفاذ الى المعلومة في تونس، أكد خلالها ضرورة الاستفادة من التشريعات التونسية التي هي من بين الافضل في العالم، حسب تقديره، منذ سنة 2011، لدعم شفافية الادارة العمومية ومنها الولاية وحوكمتها الرشيدة ومساءلتها وتحسين علاقة الدولة بمواطنيها.



يشار الى أن الهيئة، وقّعت منذ انطلاق علمها سنة 2017 والى حد الآن، 17 اتفاقية شراكة مع هيئات حكومية وادارية محلية لتعزيز حق النفاذ الى المعلومة.



