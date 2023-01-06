تشريعية 2022: آخر أجل لتقديم مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف يكون قبل يوم الاقتراع بيومين (هيئة الانتخابات)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن انطلاق أجل قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية الدورة الثانية لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب، على أن يتم تقديم مطالب الاعتماد قبل يوم الاقتراع بيومين على الاقل، طبقا لقرار الرزنامة التي ستحددها الهيئة لاحقا.



ودعت الهيئة هياكل المجتمع المدني والدولي والصحفيين المحليين والأجانب وممثلي المؤسسات الاعلامية والضيوف الراغبين في الترشح للحصول على الاعتماد، ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة بموقع الواب الخاص بها، الى تقديم ترشحاتهم اما مباشرة لدى خلية الاعتماد بمقرها المركزي، أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول.



وأوضحت في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة، أن تقديم الترشحات يكون من يوم الاثنين الى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الخامسة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الثانية بعد الظهر، مشيرة الى ضرورة تعمير مطلب الاعتماد الذي يتم سحبه من المقر المركزي للهيئة أو من موقع الواب الخاص بها، مع وجوب ارفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.



كما أكدت هيئة الانتخابات، أن بطاقات الاعتماد المسندة من طرفها بمناسبة الدورة الاولى للانتخابات التشريعية تبقى صالحة لتغطية وملاحظة الدورة الثانية.



يشار الى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التيليلي المنصري، رجّح في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، ان يتم تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات االتشريعية يوم 29 جانفي الجاري، وذلك في حال التزام المحكمة الادارية بإصدار الأحكام بشأن كافّة الطّعون المحالة عليها يوم الخميس 12 جانفي الحالي.



من جهتها أعلنت المحكمة الإدارية، في بلغ لها اليوم الجمعة، أنها ستصدر أحكام الطعون ضد الأحكام الصادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى ، يوم 13 جانفي الجارى.





