سيدي بوزيد : افتتاح الدورة السابعة لجولة العروض السينمائية "شاشات صغيرة" بالمدرسة الابتدائية بئر الشارف بالرقاب

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 17:42 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تحت شعار "السينما أداة للتغيير الايجابي في الوسط المدرسي" واحتفالا بمئوية السينما التونسية وببادرة من الجمعية التونسية للحراك الثقافي بالرقاب افتتحت أمس الخميس بالمدرسة الابتدائية بئر الشارف بالرقاب الدورة السابعة لجولة العروض السينمائية "شاشات صغيرة" .
وقد ساهم في تنظيم الدورة مندوبيتا الشؤون الثقافية والتربية بسيدي بوزيد بالتعاون مع نادي السينما بالمدرسة الابتدائية بئر الشارف وديوان الخدمات المدرسية مكتب جلمة .
وقد تضمن برنامج الافتتاح عرض فيلم تونسي "زهرة" للمخرج ألبير شمامة وورشة نقاش مع أعضاء الأسرة التربوية حول موضوع "السينما أداة للتغيير الإيجابي في الوسط المدرسي" .
وبين رياض عبيدي عضو الجمعية التونسية للحراك الثقافي في تصريح لوات أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين أكثر من 5 آلاف تلميذة وتلميذ بمختلف المؤسسات التربوية بسيدي بوزيد من حقهم في الثقافة والترفيه ودعم القدرات بالإضافة إلى تركيز نوادي سينما قارة وإنتاج أفلام قصيرة.

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