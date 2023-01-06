قابس : حفرية موقع تكابس تكشف عن وجود معبد روماني

قال الباحث بفرع المعهد الوطني للتراث بقابس محمد علي الرتيمي في تصريح أدلى به اليوم لمراسل " وات " أن أاعمال الحفر التي انطلقت يوم الثلاثاء 03 جانفي 2023 بموقع تكابس بمنطقة المنزل بمدينة قابس قد توصلت الى أن هذا الموقع يحتوي على معبد روماني وتم فيه في فترة لائحقة وغير بعيدة تركيز مزار سيدي المهدي مشيرا الى أن أعمال الحفر ستتواصل وقد تكشف عن اكتشافات أخرى .

وكان فريق من المعهد الوطني للتراث باشراف الباحثين علي دارين وسامي بن طاهر قد انطلق بالتعاون مع فرع المعهد الوطني للتراث بجهة قابس في الحفر بهذا الموقع للكشف عما يمكن أن يحتويه من اثار بما يساعد على القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث العلمية بشأنه.



