عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية يرتفع ب8ر97 بالمائة خلال سنة 2022

تطور عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 8ر97 بالمائة، بداية من شهر جانفي إلى موفى ديسمبر 2022، ليبلغ مليونين و171 الف و341 مسافرا مقابل مليون و97ألف و676 مسافرا، خلال نفس الفترة من سنة 2021



وحقّقت الناقلة الوطنية، وفق بلاغ نشرته الجمعة، تحسنا ملحوظا بحوالي 3ر8 نقاط على مستوى نسبة التعبئة لتناهز 5ر74 بالمائة، مع موفى ديسمبر 2022، مقارنة بنسبة 2ر66 بالمائة خلال سنة 2021



وسجّلت الدول الأوروبية (التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بلغت 5ر71 بالمائة سنة 2022) عدد مسافرين ناهز 1552296 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) 41947 مسافرا، والبلدان المغاربية والإفريقية 359496 مسافرا، ودول الشرق الأوسط (التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بنسبة 10 بالمائة سنة 2022) عدد مسافرين بلغ 217602 راكبا بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية



وأكدت الشركة ان تحسن هذه النتائج خلال سنة 2022، رغم الصعوبات، يأتي تبعا لاتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تعزيز الأسطول بأربع طائرات جديدة تسلّمتها الناقلة ِتباعا خلال ديسمبر 2021 وفيفري وأكتوبر وديسمبر 2022، مرجّحة الحصول على الطائرة الخامسة خلال السداسي الاوّل من سنة 2023



وارتفعت نسبة التعبئة للناقلة، خلال شهر ديسمبر 2022، بنسبة 3ر4 بالمائة لتصل الى 5ر70 بالمائة مقابل 8ر74 بالمائة، في شهر ديسمبر 2021. كما أظهرت حركة المسافرين زيادة بنسبة 7ر25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتمر من 138909 إلى 174630 مسافرا







