تأجيل اشغال صيانة قنال مجردة والوطن القبلي وإعادة تأهيل سدّ العروسية إلى وقت لاحق -"صوناد"

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، الجمعة، عن تأجيل اشغال الصيانة السنوية لقنال مجردة والوطن القبلي وإعادة تأهيل سدّ العروسية، المبرمجة من 9 الى 29 جانفي 2023، الى وقت لاحق لأسباب فنية.





وكانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أعلنت، الأربعاء المنقضي، ان توزيع الماء الصالح للشرب سيشهد اضطرابا في معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس (معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية)، بداية من 10 جانفي الى 1 فيفري 2023، بسبب وبرمجت اشغال الصيانة السنوية لقنال مجردة والوطن القبلي وإعادة تأهيل سد العروسية، من طرف شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال والإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى.



وسيؤدي تنفيذ برنامج الصيانة المذكور، وفق الشركة، الى تسجيل نقص بنسبة 25 بالمائة في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية في الوطن القبلي والساحل وصفاقس.



