وزير الشؤون الاجتماعية: تأسيس 5 شركات أهلية و35 شركة أخرى بصدد التأسيس في مختلف الجهات

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال إشرافه اليوم الجمعة بزغوان على ملتقى جهوي للتعريف بالشركات الأهلية أنه تم إلى حدود اليوم تأسيس 5 شركات من هذا الصنف و35 شركة أخرى بصدد الإنجازأهمها الشركة الأهلية بالرديف قفصة التي ستخصص لنقل الفسفاط.



ولفت مالك الزاهي إلى أن الدولة وضعت عديد الآليات لإنجاح هذه التجربة منها الإعفاء الجبائي لمدة 10 سنوات وتخصيص خط

تمويل داخل صندوق التشغيل بالبنك التونسي للتضامن وإسناد بعض الأراضي الدولية والاشتراكية لفائدة الباعثين كما سيكون للصلح

الجزائي دور في تمويل هذه الشركات التي تهدف أساسا إلى خلق مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتنمية الثروة بالبلاد.



للاشارة تولى والي الجهة بالمناسبة تقديم كتيب أعدته ولاية زغوان تضمن معطيات قانونية وفنية حول خصائص الشركات الأهلية وأصنافها ومراحل تكوينها ومصادرتمويلها





