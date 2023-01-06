انتخابات تشريعية .. المحكمة الإدارية تصدر أحكام الطعون يوم 13 جانفي 2023

أعلنت المحكمة الإدارية، أنها ستصدر أحكام الطعون ضد الأحكام الصادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى ، يوم 13 جانفي الجارى.



وقالت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، إنّ الجلسة العامّة القضائيّة عقدت جلسة مرافعة اليوم للنّظر في بقيّة الطّعون وعددها تسعة (9).



وكانت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، عقدت أمس الخميس، جلسة مرافعة بخصوص أحد عشر طعنا ضدّ أحكام صادرة عن دّوائرها الإستئنافيّة.



وتوزعت القضايا المذكورة التي قُدمت أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة المتعهّدة في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، بين 17 قضية باسم مترشحين و3 قضايا بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج ثلاث دوائر انتخابيّة.



وكانت المحكمة قد تلقت في الطور الأول من نزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2022 (في دورها الأول) 55 طعنا، أصدرت في شأنها 40 حكما بالرفض شكلا و12 حكما بالرفض أصلا، في حين تم قبول ثلاثة طعون وتعديل نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت) وسليمان (نابل) وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).



