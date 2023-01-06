المنستير: اعتمادات تفوق 48 مليون دينار لانجاز 175 مشروعا في قطاعي الشباب والرياضة من 2011 الى 2022

بلغ عدد المشاريع الشبابية والرياضية المرسمة بالمنستير، خلال الفترة من سنة 2011 الى موفى السنة الماضية، 175 مشروعا بقيمة جملية قدرت ب 48ر6 مليون دينار، أنجز منها 109 مشاريع أي 62 في المائة منها، وهي نسبة تطمح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة الترفيع فيها في المرحلة القادمة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة رفيق بن عامر "وات".



وأضاف بن عامر أنّ 16 مشروعا حاليا في طور الانجاز و29 مشروعا آخر في مرحلة الدراسات و21 مشروعا بصدد طلب العروض، وبين أنّ بعض المشاريع تشهد صعوبات في الانجاز لطول الإجراءات الإدارية على مستوى طلبات العروض والدراسات، ما يجعل الإعتمادات المرسمة غير كافية ويتطلب الترفيع فيها من قبل وزارة الشباب والرياضة، علاوة على عزوف المقاولين بسبب التغير المطرد للأسعار.



وقال "أصبحنا نسجل 4 و5 مرات طلبات العروض بدون الحصول على مشاركة مثمرة على غرار مشروع تهيئة وتوسعة المركب الشبابي علي السخيري، حيث أعلن عن طلب العروض للمرة السادسة".



وبلغت نسبة تعشيب الملاعب الرياضية بولاية المنستير تقريبا 100 في المائة، حيث وقع منذ 2011 تعشيب 50 ملعبا بقيمة 5ر7 مليون دينار كالملعب البلدي بالبقالطة، الذي وقع قبول أشغاله مؤخرا وملعب سيدي عامر والملعب الفرعي بقصر هلال والملعب البلدي بمنزل كامل.



ويتواصل حاليا تعشيب الملعب البلدي بجمال والملعب البلدي بصيادة وتوجد مشاريع في طور الدراسة كملعب عميرة الفحول وملعب منزل فارسي والملعب الفرعي بزرمدين إلى جانب انجاز الدراسات لبناء دار الشباب بعميرة الحجاج.



وذكر بن عامر أنّ من بين المشاريع الكبرى، تهيئة مركز الاصطياف والتخييم بالفاضلين، الذي سيمثل رافدا كبيرا للسياحة الشبابية بهذه المنطقة، حيث تقدم انجاز الدراسات المعمقة إلى حدّ الآن بنسبة 20 في المائة، واضاف انه وقع التدخل على مستوى التنوير في الملاعب الرياضية بمنزل فارسي، وبنبلة وطبلبة وبوحجر في حين أن مشروع تنوير ملعب منزل نور هو حاليا في مرحلة الدراسات.



وتدعمت الجهة بإحداث دار الشباب بالبقالطة وهي من الجيل الثاني مع برمجة كلّ من دار الشباب بجمال ودار الشباب الحلية بالمنستير لتكون من الجيل الثاني، حسب المندوب الجهوي.



