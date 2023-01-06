حركة المترو 4 بين محطّتي "خزندار" و"سليمان كاهية" ستكون على سكّة واحدة من 7 الى 27 جانفي 2023

حركة المترو 4 بين محطّتي "خزندار" و"سليمان كاهية" ستكون على سكّة واحدة من 7 الى 27 جانفي 2023

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 13:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت شركة نقل تونس عن أن حركة جولان المترو رقم 4 بين محطّتي "خزندار" و"سليمان كاهية" ستكون على سكّة واحدة، بداية من الغد السّبت، على السّاعة التّاسعة ليلا إلى غاية الخامسة من صباح الجمعة 27 جانفي 2023

وأوضحت شركة نقل تونس، في بلاغ لها، الجمعة، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار برمجة أشغال تجديد السكة الحديديّة على هذا الخطّ.

وأشارت الى أنّ انجاز هذه الأشغال، التي ستجري نهارا وليلا خلال الفترة المذكورة، يندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديديّة وتوفير شروط السلامة.


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