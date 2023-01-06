أعلنت شركة نقل تونس عن أن حركة جولان المترو رقم 4 بين محطّتي "خزندار" و"سليمان كاهية" ستكون على سكّة واحدة، بداية من الغد السّبت، على السّاعة التّاسعة ليلا إلى غاية الخامسة من صباح الجمعة 27 جانفي 2023



وأوضحت شركة نقل تونس، في بلاغ لها، الجمعة، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار برمجة أشغال تجديد السكة الحديديّة على هذا الخطّ.



وأشارت الى أنّ انجاز هذه الأشغال، التي ستجري نهارا وليلا خلال الفترة المذكورة، يندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديديّة وتوفير شروط السلامة.





