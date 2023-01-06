مدنين: مع اقتراب نهاية موسم جني الزيتون الصابة تفوق التوقعات بالف طن من الزيتون وارتفاع كبير في سعر بيع الكلغ الواحد من الزيتون

اوشكت صابة جني الزيتون بمدنين على النهاية بحصيلة جملية فاقت التقديرات الاولية بالف طن من الزيتون لتبلغ 11500 طن من الزيتون اي ما يعادل 2500 طن من الزيت وهي حصيلة "متواضعة" بسبب تواصل الجفاف، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية البغدادي جراي.



وبين جراي ل"وات" ان هذا الوضع جعل اشكال توفير اليد العاملة غير مطروح خاصة وان اغلبها عائلية، وكذلك بالنسبة للتصرف في مادة المرجين التي تم فرش 4700 متر مكعب منها على مساحة 150 هك بها 4500 اصل زيتون



وتميز الموسم الحالي لجني الزيتون، الذي يعتبر من ابرز المواسم الفلاحية بالجهة، ارتفاعا كبيرا لسعر بيع الكلغ الواحد من الزيتون، الذي قفز لاول مرة من 1900 مي للكلغ الواحد الى ما بين 3900 مي و3400 مي للكلغ الواحد، وهو ما لم تشهده الجهة في اي موسم سابق، فيما تراوح سعر بيع اللتر الواحد من الزيت بين 15 دينارا الى 17 دينارا مع استقرار في الاغلب في 15 دينارا، وفق نفس المصدر.



وفتحت، لتحويل صابة هذا الموسم، 46 معصرة، لا تزال 20 معصرة منها مفتوحة الى حين استكمال بقية الصابة التي يامل الفلاحون في ان تتحسن في الموسم المقبل وان تنقذ بنزول الغيث النافع، خاصة وان عدة زياتين تضررت بسبب الجفاف رغم برنامج التدخل الذي شملها لمجابهة تاثيرات الجفاف خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين والذي شمل 16 بالمائة من كامل غابة الزيتون بري التى تتضمن 732 الف اصل شجرة زيتون من مجموع 4 ملايين و616 الفا و500 شجرة زيتون.



وقد ساهم هذا البرنامج للري التكميلي في تحسن الغراسات الفتية بالخصوص، فيما لا تزال اشجار الزيتون المسنة في وضعية حرجة في انتظار نزول كميات من الامطار في مثل هذه الفترة التي تعرف ب"الليالي السود"، وفق رئيس دائرة الانتاج الانتاج النباتي .



