وزراتا التجارة وتكونولوجيات الاتصال تنفيان اي زيادة في تعريفات شحن الهاتف الجوال

اكدت وزارتا التجارة وتكنولوجيات الاتصال عدم اقرار اي زيادة على تعريفات شحن الهاتف الجوال للعموم وانه يمكن للمواطنين الابلاغ عن اي زيادة غير قانونية .



واضافت الوزارتان، في بلاغ مشترك صدر، امس الخميس، انه يوجد محاولات لتطبيق زيادات من طرف بعض الموزعين وانه يتعين على موزعي بطاقات الشحن الالتزام بالتعريفات المضبوطة.



ويعرض مرتكبو مخالفات الزيادة في اسعار بطاقات الشحن ، وفق نص البلاغ، انفسهم الى التتبعات القانونية والادارية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.



ويمكن الابلاغ عن اي زيادة في الاسعار على الرقم الاخضر للمراقبة الاقتصاية 80100191 او عبر الاتصال بالادارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات على مستوى مختلف الولايات علما وان المصالح الرقابية بصدد متابعة هذه التجاوزات.











