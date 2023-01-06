شركة الخطوط التّونسية السريعة تسيّر يوم 8 جانفي 20َ23 رحلة ثانية بين الجزائر العاصمة وتوزر

تسيّر شركة الخطوط التّونسية السريعة يوم 8 جانفي 20َ23 رحلة ثانية بين الجزائر العاصمة ومطار توزر- نفطة الدولي، بعد ان حطّت به، امس الخميس، ولأول مرة رحلة مباشرة على نفس الخط.



وحطّت طائرة الخطوط التونسية السريعة، القادمة من الجزائر العاصمة امس الخميس على الساعة 19 و40 دقيقة بالتوقيت المحلى على مدرج مطار توزر نفطة الدولي، وفق بلاغ للخطوط التونسية السريعة.



وأفادت الشركة انها سيرت هذه الرحلة غير المنتظمة، لفائدة وكيل اسفار جزائري، الذي يعرض فترات إقامة لفائدة حرفائه لمدة 4 أيام وثلاث ليال.



وتعتزم الخطوط التونسية السريعة وشريكها، باعتبار نجاح العملية والطلب القوي المسجل، إضافة رحلات أخرى في مواعيد أخرى.



وتسعى الخطوط التونسية السريعة من خلال ذلك الى معاضدة النشاط السياحي بصفة عامة ووجهة توزر خاصة لا سيما في مجال الرحلات الدولية، وفق تفسيرها.



وتؤمن الشركة منذ شهر مارس 2022 رحلتين مباشرتين منتظمتين اسبوعيا بين تونس وقسنطينة كل يومي اثنين وسبت بين البلدين.

وزار تونس حتى يوم 20 ديسمبر 2022 حوالي 088ر1 مليون سائح جزائري، وفق معطيات لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.











