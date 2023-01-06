الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو الى تكثيف التحركات من أجل الدفاع عن الطلبة والجامعة التونسية

الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو الى تكثيف التحركات من أجل الدفاع عن الطلبة والجامعة التونسية

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 10:23 قراءة: 1 د, 6 ث
      
دعا الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الجمعة الى تكثيف التحركات في الأجزاء الجامعية و على المستوى المركزي دفاعا عن الطلبة و مكاسب الحركة الطلابية و الجامعة العمومية.

وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له اليوم بالترفيع في المنحة الجامعية و المساعدات الإجتماعية و توسيع قاعدة المنتفعين بها بما يتلاءم مع الظروف الإقتصادية و الإجتماعية.

ولفت الاتحاد الى أن الأوضاع التي يعيشها الطلبة زادت حدتها بفعل التضخم و غلاء المعيشة و انهيار القدرة الشرائية مشددا على حق الطلبة في خدمات جامعية تحد من تأثيرات الأزمة عليهم .

وطالب في هذا الصدد بالترفيع في ميزانية المؤسسات التعليمية و مؤسسات الخدمات الجامعية بما يضمن تطوير التعليم العالي و تجويده و توفير ظروف و خدمات تمكن الطلبة من فضاء جامعي و مؤسسات خدماتية تضمن كرامتهم و توفر لهم ظروف النجاح

وانتقدت المنظمة الطلابية في جانب آخر ما وصفته ب "مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع الأوضاع الجامعية بالتسويف و المماطلة و التنصل من الإتفاقات و الفردانية و التعويل على القمع في مواجهة أي تحرك ".

و عبر الاتحاد الطلابي عن استنكاره ازاء "إستنجاد الوزارة بقوى الأمن و تعاملها مع منظوريها بالقمع مع تعرضهم للعنف في مقرها بما يتناقض بشكل تام مع ما تروجه السلطة من "أكاذيب الديمقراطية" و الإصلاح "

وطالب الوزارة بالعودة إلى الحوار و الإلتزام بالإتفاقات السابقة ضمانا لمصالح الطلبة و منها الترسيم الإستثنائي الخاص بالملفات الصحية و الإجتماعية .

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