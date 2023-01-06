رئيسة الحكومة تدعو إلى ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا

رئيسة الحكومة تدعو إلى ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 06:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، في لقائها اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، إلى ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاوم بين تونس وفرنسا.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، علاقات التعاون بين تونس وفرنسا وآفاق دعمها وتعزيزها وضرورة الاسراع بعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في السداسي الأول من هذه السنة.
من جهته، أبرز السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الاصلاحي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259515



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 06 جانفي 2023 | 14 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:20 14:59 12:32 07:32 06:00
Babnet
11°
 Babnet17° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1117°-1119°-919°-1117°-11
  • Avoirs en devises
    23049,5

  • (5 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30323 DT        1$ =3,11619 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 jan)   1966,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   