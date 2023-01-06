دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، في لقائها اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، إلى ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاوم بين تونس وفرنسا.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، علاقات التعاون بين تونس وفرنسا وآفاق دعمها وتعزيزها وضرورة الاسراع بعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في السداسي الأول من هذه السنة.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الاصلاحي.



