البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 18) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثامنة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الاخيرة للمرحلة الاولى) التي دارت مساء اليوم الخميس :



قاعة بوهيمة رادس

النادي الافريقي-الزهراء الرياضية 66-63

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-الاتحاد المنستيري 64-78

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار-شبيبة القيروان 89-63

قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي-النجم الرادسي 77-72

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-شبيبة المنازه 69-63



الترتيب

1-النادي الافريقي 33 18 تاهل الى مرحلة التتويج

2-الاتحاد المنستيري 32 18 تاهل الى مرحلة التتويج

3-الزهراء الرياضية 29 18 تاهل الى مرحلة التتويج

--النجم الساحلي 29 18 تاهل الى مرحلة التتويج

5-الدالية الرياضية بقرمبالية 28 18 تاهل الى مرحلة التتويج

--النجم الرادسي 28 18 تاهل الى مرحلة التتويج

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--الملعب النابلي 28 18 اللعب من اجل تفادي النزول

8-شبيبة القيروان 20 18 اللعب من اجل تفادي النزول

---اتحاد الانصار 20 18 اللعب من اجل تفادي النزول

10-شبيبة المنازه 19 18 اللعب من اجل تفادي النزول



يذكر ان عملية سحب قرعة رزنامة مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ستجرى غدا الجمعة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا على ان تنطلق الجولة الاولى لهذه المرحلة يوم الاحد القادم





