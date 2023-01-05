النجم الساحلي : صفقة انتقال الضاوي الى الاهلي المصري بلغت 3.9 مليون دينار

اكد النجم الساحلي في بلاغ له اليوم الخميس ان صفقة انتقال اللاعب محمد الضاوي الى نادي الاهلي المصري بلغت 1.250 مليون دولار (3.9 مليون دينار تونسي) سحب منها آليا مبلغ 910 ألف دولار (2.9 مليون دينار تونسي) المتعلق بصفقة انتداب اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي.



واضافت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي ان المفاوضات النهائية مع الأهلي الذي عبّر عن رغبته في انتداب اللاعب محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية قد افضت إلى مبلغ 1.250 مليون دولار على أن يقع طرح منه المبلغ المتبقي من انتداب اللاعب سليمان كوليبالي والذي يقدر ب910 ألف دولار.

وتابعت انه لم يقع تسديد اي مبلغ من طرف النجم الساحلي للنادي الاهلي المصري عند انتداب اللاعب سليمان كوليبالي في 26 ماي 2019 حيث بلغت القيمة الجملية للإنتداب بسبب خطايا التأخير 1.910 مليون دولار (6 مليون دينار).



وقال بلاغ فريق جوهرة الساحل ان النادي الأهلي المصري وافق في 27 نوفمبر 2021 بإعادة جدولة دين النجم الساحلي إلى 4 أقساط وتنص الاتفاقية الممضاة على ضرورة تسديد 3 اقساط ب500 ألف دولار وقسط أخير ب410 ألف دولار مع نسبة فوائض هامة في صورة أي تأخير جديد في أي قسط من الأقساط.



وقال الهيئة التسييرية للنجم الساحلي ان جهودها لإقناع الهيئة المسؤولة عن هذا الانتداب بسداد ولو قسط واحد من جملة الأربع أقساط لم تثمر اية نتيجة برغم تعهداتها المتكررة بخلاص كامل المبلغ او جزء منه خلال مناسبات عامة وخاصة اثناء فترة تسييرها و بعدها.

واردف البلاغ ان النجم الساحلي تولى الى إلى حد الآن بتسديد قسطين اثنين للنادي الاهلي المصري، الأول عند التفريط في اللاعب الطيب المزياني لفريق أبها السعودي الموسم الفارط والثاني عند انطلاق الموسم الحالي بعد ان تسلمت الهيئة المديرة الحالية مقاليد تسيير الجمعية، ولا يزال النجم الساحلي مطالب بتسديد قسطين آخرين على التوالي: الشهر المقبل فيفري 2023 وأوت 2023.

وتابع البلاغ ان هيئة تسيير أعمال النادي تتمثل مهمتها الأساسية في إنقاذه من الوضعية الدقيقة التي أصبح عليها وإصلاح توازناته المالية والقانونية والرياضية وهي لا تريد اتخاذ قرارات إستراتيجية ملزمة للنادي إلا في إطار موافقة جل مكوناته.

واوصت الهيئة المديرة في نهاية بلاغها بوجوب وضع بنود في القانون الأساسي للجمعية تحمي النادي من الوقوع في انزلاقات خطيرة مثل هذه حيث يجب ان تكون الهيئات المديرة مسؤولة ماديا وقانونيا على تغطية حد أدنى من العجز المالي الذي تتسبب فيه للنادي أثناء فترة تسييرها، كما يجب أيضا اخضاع الانتدابات الثقيلة (التي تفوق المليون دينار) لهيئة مراقبة يكون رأيها محدد و إلزامي.



