نابل: غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي تنظم يوم 10 جانفي يوما اعلاميا حول مشروع محاضن الابتكار ونقل التكنولوجيا في المتوسط "انتيسيماد"

تنظم غرف التجارة والصناعة للوطن القبلي يوم 10 جانفي المقبل يوما اعلاميا حول مشروع محاضن الابتكار ونقل التكنولوجيا في المتوسط " انتيسيماد" الذي يهدف بالخصوص الى تطوير بيئة الاستثمار والتجديد من خلال التشجيع على التجديد وتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وبعث المؤسسات الناشئة.



وبين المدير العام لغرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي معز حسن في تصريح ل"وات" ان تنظيم هذا اليوم الاعلامي يتنزل في اطار سلسلة الانشطة المبرمجة في اطار مشروع "انتسيماد" الذي انطلق منذ سبتمبر 2020 وسيتواصل الى سبتمبر 2023.



وابرز ان اليوم الاعلامي، المفتوح لكل الفاعلين الاقتصاديين ولمختلف مكونات محيط الاعمال والاستثمار، سيعمل على التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والباحثين والجامعيين والخبراء والمترشحين من اصحاب افكار المشاريع المجددة والمقدر عددهم ب12 مترشحا من الذين وقع اختيارهم من بين 80 شابا ترشحوا للمشاركة في برنامج محاضن الابتكار ونقل التكنلوجيا في المتوسط.



واشار الى ان اليوم الاعلامي سيعمل من خلال التعريف بمشروع "انتسيماد" على المساهمة في بناء محيط اقتصادي مشجع على التجديد وعلى تطوير البيئة المحفزة على الاستثمار والابتكار والتجديد الذي يقوم خاصة على تثمين نتائج البحث العلمي وعلى نقل التكنولوجيا.



ويقوم مشروع محاضن الابتكار ونقل التكنولوجيا في البحر الابيض المتوسط "انتيسيماد" الذي تشارك فيه تونس واليونان واسبانيا ومصر والممول من الاتحاد الاوروبي والهادف الى خلق ديناميكية جديدة للابتكار والتجديد وبعث المؤسسات الناشئة على توفير فرصة للاستفادة من برامج التكوني والاحاطة لفائدة 12 صاحب فكرة مشروع في رحلة اولى ليتوج في مرحلته النهائية بتنظيم مسابقة لمخططات الاعمال اختيار 3 مشاريع ستتحصل على مساندة مالية ب30 الف اورو لصاحب المرتبة الاولى و20 الف اورو للمرتبة الثانية و10 الاف اورو للمرتبة الثالثة.



