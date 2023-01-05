بنزرت: تعزيز المكتبات العمومية بالجهة بمكتبة متنقلة ثانية

دخلت المكتبة المتنقلة الثانية اليوم الخميس ببنزرت حيز النشاط بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق فعاليات " تواقون الى تقريب الكتاب منك"

وابرز والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه على الموكب الذي انتظم بالمناسبة الاهمية التربوية والتكوينية والثقافية والمجتمعية للمكسب الجديد ، سواء بالنسبة للأطفال او المربين والعائلة ككل وكذلك في تعزيز انشطة المكتبات العمومية الأربع والعشرين بالجهة علاوة على نشاط المكتبة المتنقلة الاولى .



ومن جهتها اشارت المديرة الجهوية للمكتبة العمومية ببنزرت صبيحة بن جمعة الى انه تم اختيار" تواقون الى تقريب الكتاب منك" شعارا للبرنامج العام للمكتبة المتنقلة 2 ، وذلك لتمكين اكبر عدد ممكن من التلاميذ من فرصة مطالعة وسبر اغوار الكتاب وتشجيعهم على القراءة اكثر فاكثر وترسيخ ثقافة ارتياد المكتبات .

وأشار امين المكتبة مروان بن الشيخ ان برنامج المكتبة يتضمن زيارة 47 مدرسة ابتدائية في ارياف معتمديات سجنان وجومين وغزالة وبنزرت الجنوبية وماطر وذلك بمعدل 3 زيارات كل شهر .

يشار ان الكلفة العامة للمكسب الثقافي الجديد تعادل 250 الف دينار وتضم اكثر من 6 الاف عنوان كما انها مجهزة بوسائل اتصال حديثة .



