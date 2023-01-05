سعاد عبد الرحيم تتسلّم في القاهرة "جائزة التميز الحكومي العربي" للخدمات البلدية والعمومية

أحرزت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، جائزة أفضل رئيس بلدية في العالم العربي، وتحمل إسم "جائزة التميز الحكومي العربي" وذلك في مجال الخدمات البلدية والعمومية المسداة للموطنين عبر الإدارات المحلية والوزارات.



وتسلّمت رئيسة بلدية تونس، هذه الجائزة، "خلال حفل نظم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، تحت إشراف الامين العام للجامعة العربية وممثل لدولة الامارات العربية المتحدة اللتين تنظمان المسابقة، بمشاركة عديد البلديات والمحافظات والوزارات من الدول العربية"، حسب ما أفادت به وكالة تونس افريقيا للانباء، الكاتبة العامة للبلدية، حفيظة مديمغ بالخير.



وأضافت أن التتويج تم في إطار الدورة الثانية لهذه الجائزة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولة الإمارات.



وقالت حفيظة مديمغ بالخير إن ترشيح بلدية تونس لمسابقة "جائزة التميز الحكومي العربي" تم في بداية صيف 2022، على أساس ملف يبرز أهم إنجازات بلدية تونس، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وباقتراح من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.



وكانت سعاد عبد الرحيم، انتخبت رئيسة للمجلس البلدي لمدينة تونس، في الانتخابات البلدية لسنة 2018.



يُذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية (تابعة لجامعة الدول العربية) أطلقت يوم 23 ماي 2019، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، “جائزة التميز الحكومي العربي” وهي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.



وتهدف الجائزة إلى "إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية"، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.





