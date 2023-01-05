فرقة الحرس الديواني بتطاوين تحجز 90 ألف علبة سجائر مهربة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 17:42 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين من ضبط ثلاث شاحنات رباعية الدفع غير مدرجة بالسلسلة المنجمية محملة بكميات هامة من السجائر أجنبية المصدر قدرت بــ90 ألف علبة وذلك إثر نصب كمين ومطاردة بالمنطقة الصحراوية على مستوى منطقة "برج بورقيبة "
وتم خفر الشاحنات إلى مقر الفرقة فق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، وقد تواصلت عملية الخفر على مدى 22 ساعة ، جرى على إثرها تحرير محضر في الغرض
وقدرت قيمة السجائر المحجوزة بــ390 ألف دينار، في ما قدرت قيمة وسائل النقل التي استعملت للتهريب بـــ450 ألف دينار




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