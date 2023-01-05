- سيتولى طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ادارة مقابلة الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي المقررة يوم السبت المقبل على ملعب الطيب المهيري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي ما يلي تعيينات حكام كافة مباريات الجولة الثامنة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 7 و8 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر على النحو الاتي:



المجموعة الاولى

السبت 7 جانفي 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي مصطفى غربال (جزائري)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي محمد فني

ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة

امل حمام سوسة-الملعب التونسي احمد الذوادي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-هلال الشابة نضال اللطيف



الاحد 8 جانفي 2023

المجموعة الثانية

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان اسامة رزق الله

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي اشرف حركاتي

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش فرج عبد اللاوي

ملعب الشاذلي زويتن

النادي الافريقي-نجم المتلوي صادق السالمي







