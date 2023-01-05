حاتم المزيو: "رئيس الجمهورية له الشرعية الانتخابية وسنتوجه له بمبادرة للحوار"

أفاد عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو بأنه سيتم تقديم مبادرة حوار، لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "باعتبار أن له الشرعية التي منحها له الصندوق الإنتخابي".



وأضاف العميد في تصريح إعلامي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها جمع من المحامين، اليوم الخميس، تحت شعار "يوم الغضب الوطني" ببهو قصر العدالة بتونس العاصمة، أن المشاورات بخصوص مبادرة الحوار هذه ما تزال في خطواتها الأولى، قائلا "لا نريد تقديم مبادرة يكون مآلها الفشل ولابد أن تكون شاملة وعميقة وتتضمن حلولا اقتصادية واجتماعية حقيقية وليست سياسية فقط وذلك من أجل بناء الدولة الديمقراطية".



وقال في سياق متصل "إن توجهات رئيس الجمهورية، تبدو ضد تفقير الشعب ومع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي"، متهما حكومة بودن بأنها "لا تستجيب لأقوال الرئيس" وهي التي أصدرت "قانون رفع الدعم وميزانية المجبى"، حسب تقديره.



يُذكر أن المحامين المشاركين في يوم الغضب، رفعوا عديد اللافتات التي تعبّر عن رفض المحاماة التونسية للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023.



