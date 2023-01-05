الزاوية يدعو إلى وقف المسار الانتخابي وتولي حكومة اقتصادية زمام الأمور

الزاوية يدعو إلى وقف المسار الانتخابي وتولي حكومة اقتصادية زمام الأمور

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 15:26 قراءة: 1 د, 8 ث
      
طالب خليل الزاوية رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات بإيقاف المسار الانتخابي لفتح الحوار مع ''المجتمع المعارض''، معتبرا أنّ عموم الشعب فهم أنّ العملية الانتخابية غير جدية وبالتالي لن تنخرط في الدور الثاني، وفق تقديره.

وقال الزاوية في ميدي شو اذاعة موزاييك الخميس 5 جانفي 2023، إنّه من الأجدى أن يتمّ ايقاف العملية الانتخابية وأن تتولى حكومة انقاذ اقتصادي زمام الأمور لتخرج تونس من الأزمة.

ويرى الزاوية إنّه وعلى الرغم من الأزمة التي تعيشها تونس فإنّنا مزالنا في سياسة الإنكار.

وأشار إلى أنّ تعدد المبادرات التي أطلقتها عدة حساسيات سياسية ومنظّمات دليل على أن الأزمة عميقة، ولكن الرابط الذي يجمع هذه المبادرات هو إيقاف المسار الانتخابي، وفق تصريحه.

وشبّه الزاوية دور المعارضة الحالي في زمن قيس سعيّد بدورها في زمن بن علي، مشدّدا على أنّ المنظومة الحالية فاشلة.

وقال الزاوية إنّ المعارضات الموجودة اليوم لو شاركت في انتخابات 17 ديسمبر لأخذت مواقع في البرلمان. متابعا قوله ''هناك أناس غير معروف عنها أي نشاط سياسي أو مجتمعي نجحت في الإنتخابات''.

من جهة أخرى لفت رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى أنّ أهم نقاط الاختلاف مع حركة النهضة هو أنها لم تقم بمراجعات، مضيفا قوله: '' حركة النهضة لم تتغير.. والتغيير عندها على ما يبدو يعني الفناء..''

ويرى الزاوية أنّه إذا كان وجود قيس سعيد قد يساهم في الحل السياسي فلا ضرورة لإقصائه أو إزاحته، داعيا إلى حوار وطني فوري يعلن عليه الرئيس.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259491

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Janvier 2023 à 15h 44m |           
آش قاعد يقول ؟؟؟؟
الناس تنادي برحيل الانقلابي قيس سعيد وخليل الزاوية رئيس التكتّل ينادي بتثبيت قيس سعيد في الرئاسة وتشكيل حكومة اقتصادية في ظل حكمه ؟؟؟؟
من شابه أباه فما ظلم (في 2013 أيام اعتصام الروز بالفاكية مصطفى بن جعفر تواطأ مع المعتصمين وأغلق المجلس التأسيسي )



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