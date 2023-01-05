الزاوية يدعو إلى وقف المسار الانتخابي وتولي حكومة اقتصادية زمام الأمور

طالب خليل الزاوية رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات بإيقاف المسار الانتخابي لفتح الحوار مع ''المجتمع المعارض''، معتبرا أنّ عموم الشعب فهم أنّ العملية الانتخابية غير جدية وبالتالي لن تنخرط في الدور الثاني، وفق تقديره.



وقال الزاوية في ميدي شو اذاعة موزاييك الخميس 5 جانفي 2023، إنّه من الأجدى أن يتمّ ايقاف العملية الانتخابية وأن تتولى حكومة انقاذ اقتصادي زمام الأمور لتخرج تونس من الأزمة.



ويرى الزاوية إنّه وعلى الرغم من الأزمة التي تعيشها تونس فإنّنا مزالنا في سياسة الإنكار.



وأشار إلى أنّ تعدد المبادرات التي أطلقتها عدة حساسيات سياسية ومنظّمات دليل على أن الأزمة عميقة، ولكن الرابط الذي يجمع هذه المبادرات هو إيقاف المسار الانتخابي، وفق تصريحه.



وشبّه الزاوية دور المعارضة الحالي في زمن قيس سعيّد بدورها في زمن بن علي، مشدّدا على أنّ المنظومة الحالية فاشلة.



وقال الزاوية إنّ المعارضات الموجودة اليوم لو شاركت في انتخابات 17 ديسمبر لأخذت مواقع في البرلمان. متابعا قوله ''هناك أناس غير معروف عنها أي نشاط سياسي أو مجتمعي نجحت في الإنتخابات''.



من جهة أخرى لفت رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى أنّ أهم نقاط الاختلاف مع حركة النهضة هو أنها لم تقم بمراجعات، مضيفا قوله: '' حركة النهضة لم تتغير.. والتغيير عندها على ما يبدو يعني الفناء..''



ويرى الزاوية أنّه إذا كان وجود قيس سعيد قد يساهم في الحل السياسي فلا ضرورة لإقصائه أو إزاحته، داعيا إلى حوار وطني فوري يعلن عليه الرئيس.





