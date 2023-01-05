المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يعود إلى تونس

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 15:23 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، عن عودة تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، بعد أن أقيمت دورته الثانية والعشرين في المملكة العربية السعودية السنة المنقضية (2022).


وأفاد سليمان، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بمقر الاتحاد بتونس العاصمة، خصّصت للحديث عن المؤتمر الثاني للإعلام العربي، بأن الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان ستقام بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي من 12 إلى 15 جوان 2023.


ويهدف المهرجان إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يلبّـي تطلّعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، الى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادّة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها، من أجل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

ويشارك في هذه التظاهرة، ممثّلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثّلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثّلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.


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