تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو منظوريه من موظفي التعليم العالي إلى اضراب حضوري يوم 17 جانفي الجاري

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين منظوريه من موظفي التعليم العالي في الجهة الى الاضراب عن العمل حضوريا يوم 17 جانفي القادم بسبب تردي وضعهم، وفق ما جاء في برقية إضراب أصدرها الاتحاد أمس الأربعاء.



وتعود أسباب هذا الإضراب، حسب نص البرقية، إلى عدم الاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي في الجهة والمتمثلة في إسناد الخطط الوظيفية، وتمكين الاعوان من مهامهم حسب قرار انتدابهم، بالإضافة إلى اعداد مذكرات العمل لتحديد مهام الاعوان ودعم الانشطة الثقافية والرياضية الخاصة بالاعوان، والنظر في مسألة النقص في التكوين وانعكاسه على المسار المهني.



