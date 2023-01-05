استعدادا لبطولة (الشان ) بالجزائر - منتخب مالي للمحليين يجري تربصا تحضيريا ب10 ايام في سوسة

استعدادا لبطولة (الشان ) بالجزائر - منتخب مالي للمحليين يجري تربصا تحضيريا ب10 ايام في سوسة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 14:47 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يجري المنتخب المالي لكرة القدم لللاعبين المحليين تربصا تحضيريا بسوسة استعدادا لمشاركته في بطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم (شان 2023) .

وكان منتخب مالي وصل امس الى مطار تونس قرطاج الدولي قبل التحول الى سوسة لاجراء تربص بمنطقة القنطاوي لمدة 10 ايام
واوضحت الجامعة المالية ان منتخب مالي للمحليين سيجري مقابلات ودية مع منتخبات افريقية تقيم في تونس تحضيرا لل"شان" يالجزائر وبعض الفرق التونسية

ويذكر ان بطولة ال"شان" مقررة بالجزائر من 13 جانفي الى 4 فيفري المقبل ويغيب عنها المنتخب التونسي .

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