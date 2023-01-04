نفذت جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية صفاقس عبرت فيها عن دعمها لموقف الهيئة التسييرية الداعي إلى تأجيل مقابلة الفريق أمام الترجي الرياضي السبت القادم على ملعب الطيب المهيري واستكمال مباريات مرحلة الذهاب قبل الشروع في مباريات الإياب بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها الفريقان.كما تشبثت الهيئة التسييرية في لقاء جمعها بوالي الجهة فاخر الفخفاخ بمطلب التأجيل مستنكرة ما اعتبرته "عدم اكتراث" الرابطة بمطلبها وإصرارها على تثبيت موعد السبت "بالرغم من وجاهة الأسباب التي أكدت عليها الهيئة التسييرية في مراسلتها للرابطة بتاريخ 29 ديسمبر 2022 و2 جانفي 2023.وأكد رئيس الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي في تصريح إعلامي على هامش اللقاء أن إصرار الرابطة على برمجة مباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي قبل مباراة النجم الساحلي والترجي يتنافى مع مبدأ العدالة بين الفرق وخرق مضمون رسالة الجامعية التونسية لكرة القدم بتاريخ 2 ديسمبر 2011 التي أوصت فيها بضرورة احترام التسلسل الزمني للمباريات المؤجلة.واعتبر ان الرابطة التي بررت قبول مطلب الترجي الرياضي بتأجيل مباراته مع النجم الساحلي بعدم وجود ملعب يحتضن المقابلة كانت "مغالطة" مبينا أن ملعب الشاذلي الزويتن كان احتضن أمس مباراة دولية بين المنتخب الليبي ومنتخب الكوت ديفوار بحضور مراقب دولي.وقال الطرابلسي إن أول خطوة نحو التهدئة ووقف الاحتقان والغضب في صفوف الجماهير هو اتخاذ قرار بتأجيل المباراة الذي يعني تحقيق المساواة بين كل الفرق والجماهير وفق تقديره.من جهته عبّر عضو الرابطة المحترفة لكرة القدم علي القروي في تصريح إعلامي على هامش اجتماع انعقد بمقر ولاية صفاقس حول الاستعدادات التنظيمية والأمنية للمقابلة عن أمله في يتوصل كل من النادي الصفاقسي والرابطة والجامعة إلى اتفاق معتبرا أن الاستجابة لطلب التأجيل يعني التأجيل لكل مقابلات الجولة. وأشار إلى أن الامتناع عن لعب المباراة في صورة عدم التأجيل يترتب عليه عقوبات للفريق الممتنع.