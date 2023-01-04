الاستعداد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا محور لقاء الجرندي مع السفير الفرنسي

مثل التباحث حول الاستعداد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا المقرر عقدها في السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة، محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير فرنسا لدى تونس أندري باران.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، أن اللقاء يتنزل في إطار التنسيق والتشاور حول الاستحقاقات الثنائية المُبرمجة لسنة 2023 ومتابعة مختلف أوجه التعاون التونسي-الفرنسي.

وعبّر السفير الفرنسي، وفق البلاغ، عن حرص بلاده على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي وعلى مزيد تعزيز علاقات التعاون مع تونس في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها.



كما أبرز أهمية التنسيق الجاري بين الجانبين لانجاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي معتبرا أنها ستمثّل فرصة هامّة لدفع الشراكة بين البلدين إضافة إلى منتدى الأعمال التونسي-الفرنسي الذي سيتم تنظيمه بالمناسبة.



​من جانبه دعا الجرندي إلى ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الثنائي الهام معتبرا أنه آلية أساسية لمتابعة العلاقات المتينة والمتميّزة بين تونس وفرنسا وللتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة الثنائية.



