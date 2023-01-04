الاستعداد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا محور لقاء الجرندي مع السفير الفرنسي

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 47 ث
      
مثل التباحث حول الاستعداد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا المقرر عقدها في السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة، محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير فرنسا لدى تونس أندري باران.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، أن اللقاء يتنزل في إطار التنسيق والتشاور حول الاستحقاقات الثنائية المُبرمجة لسنة 2023 ومتابعة مختلف أوجه التعاون التونسي-الفرنسي.
وعبّر السفير الفرنسي، وفق البلاغ، عن حرص بلاده على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي وعلى مزيد تعزيز علاقات التعاون مع تونس في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها.

كما أبرز أهمية التنسيق الجاري بين الجانبين لانجاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي معتبرا أنها ستمثّل فرصة هامّة لدفع الشراكة بين البلدين إضافة إلى منتدى الأعمال التونسي-الفرنسي الذي سيتم تنظيمه بالمناسبة.

​من جانبه دعا الجرندي إلى ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الثنائي الهام معتبرا أنه آلية أساسية لمتابعة العلاقات المتينة والمتميّزة بين تونس وفرنسا وللتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة الثنائية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259453



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 04 جانفي 2023 | 12 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:58 12:31 07:32 06:00
Babnet
15°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1017°-1118°-1018°-1120°-10
  • Avoirs en devises
    22938,3

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30574 DT        1$ =3,11782 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   1993,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   