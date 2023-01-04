قيس الزواغي يدرب الترجي الجرجيسي

اعلن الترجي الرياضي الجرجيسي انه إتفق مع المدرب قيس الزواغي للإشراف على المقاليد الفنية لفريق الأكابر و سيباشر مهامه غدًا الخميس خلفا للمدرب لسعد معمر الذي اعلن عن رغبته في الرحيل وخوض تجربة في التدريب في السعودية .



وعرف الترجي الجرجيسي حامل لقب كاس تونس عام 2005 انطلاقة بطيئة في هدا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية اقترنت بمصاعب ادارية حيث قدمت عيئة علي الوريمي استقالة جماعية ليتولى حافظ طالب ترؤ س الجمعية وذلك قبل ان يقود اللاعب والمدرب القديم الجديد لسعد معمر الفريق الى سلسلة من الانتصارات و اصبح يحتل المركز الرابع ب16 نقطة محققا خمسة انتصارات منذ انطلاق المومسم منها اربعة متتالية كان اخرها اليوم على حساب شبورتنغ المكنين في المكنين 2-صفر .



وبدا الترجي الجرجيسي موسمه تحت اشراف المدرب منذر بوزميطة قبل ان يخلفه المدرب احمد الدريدي ثم لسعد معمر .



ويذكر ان قيس الزواغي (45سنة ) سبق له ان لعب مع الاولمبي الباجي ومع النجم الساحلي كما درب عدة فرق في تونس منها النجم الساحلي

ر/مر



