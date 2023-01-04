تحت شعار" الرياضة المدرسية اكتشاف للمواهب الرياضية وترسيخ لقيم المواطنة" تنظم الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير النهائيات الوطنية المدرسية للعدو الريفي يوم الأحد 8 جانفى الجاري بمركز الخيل بالدخيلة بالمنستير بمشاركة حوالي 400 من التلاميذ من 23 ولاية و150 من المرافقين الإطارات وفق ما أفاد به وات اليوم المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير رفيق بن عامر.



وينتظر انطلاق أوّل سباق للزهرات على امتداد 1500 متر على الساعة الحادية عشر والنصف، يليه سباق الأشبال على مسافة 1500 متر، وسباق صغار الدنيوات ابتدائي على ألفي متر، وسباق صغار الأداني المرحلة الإبتدائية على 2000 متر ثم سباق صغار الدنيوات من المرحلة الإعدادية على مسافة 2000م

وينطلق سباق الدنيوات على مسافة 2500 م بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وإثره سباق الأداني على مسافة 3000م، وسباق الصغريات 3000م، و سباق الأصاغر 4000م.

ويتنزل تنظيم النهائيات الوطنية المدرسية للعدو الريفي في إطار تدعيم الأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي والحرص على تكثيف النشاط الرياضي بولاية المنستير.

وسيقع على هامش هذه النهائيات تكريم 15 من أساتذة التربية البدنية الذين أحيلوا على شرف المهنية خلال سنة 2022 بولاية المنستير .



