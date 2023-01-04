صفاقس: نحو إحداث قرية كشفية بباب الجبلي

صفاقس: نحو إحداث قرية كشفية بباب الجبلي

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 22:47 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تعكف بلدية صفاقس على وضع الّلمسات الأخيرة لإحداث قرية كشفية بمنتزه الطفل والعائلة في باب الجبلي ينتظر أن يتم افتتاحها بشكل رسمي قبل موفى شهر فيفري المقبل، وفق ما أعلنت عنه البلدية اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية.

وتم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم جلسة عمل بقصر البلدية بمشاركة عدد من الإطارات البلدية وممثلين عن 4 جمعيات ومنظمات كشفية هي " الكشّافة التونسية" و" الكشّاف التونسي" و"كشّاف المتوسط" و"الكشّاف البحري" لاستكمال باقي الإجراءات علما وأن البلدية وفّرت مقرات للجمعيات الكشفية المذكورة في القرية بالإضافة إلى الشروع في توفير وحدات صحية لفائدتهم.

كما تمت غراسة أشجار جديدة وتقليم الأشجار القديمة وتشذيبها وتنظيف المنتزه ليكون على جاهزية تامة لاستقبال الكشافين من أجل إقامة أنشطتهم التي انطلقت منذ مدة وتتواصل بالنسبة لشهر جانفي الحالي. وسينتظم في هذا الصدد يوم 8 جانفي نشاط لجمعية الكشاف البحري ويوم 22 جانفي نشاط لجمعية الكشاف التونسي .
ووضع المشاركون في جلسة العمل خارطة محددة لأنشطة الجمعيات الكشفية الأربعة بالمنتزه وتقسيم العمل في ما بينهم لتكون القرية الكشفية وجهة للعائلات وأبنائها واسترجاع الدور الوظيفي للمكان وهو الترفيه بالأساس .

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