ميسي المتوج بطلا لكأس العالم يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

عاد ليونيل ميسي المتوج بطلا لكأس العالم قطر 2022 مع الأرجنتين، إلى مركز تدريب باريس سان جيرمان، وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم.

وقال الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي: "ليو ميسي عاد إلى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم"، ونشر الحساب صورا لوصول اللاعب ولقائه بزملائه.

واستقبل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، ومن بينهم البرازيلي نيمار، ميسي بإقامة ممر شرفي وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعا صغيرة، وفق المشاهد التي نشرها حساب الفريق.

وكان النجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، قد غادر مسقط رأسه في روساريو مساء /الإثنين/ مع أسرته بعد احتفالات ضخمة وصاخبة في بلاده بعد قيادته الأرجنتين أخيرا إلى لقبها الثالث في تاريخها ومحققا الكأس التي طال انتظارها، ليصل إلى باريس الثلاثاء ويلتحق بالتدريبات اليوم، ويصبح آخر لاعب في سان جرمان شارك في المونديال يعود إلى التدريبات بعد الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هاتريك في النهائي وأشرف حكيمي الذي وصل مع المغرب إلى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي غير مسبوق، وشارك اللاعبان في مباراتي سان جرمان أمام ستراسبورغ ولنس، قبل أن يحصلا على عشرة أيام من الراحة.

ويخوض فريق العاصمة بعد غد الجمعة الدور السادس عشر من كأس فرنسا أمام شاتورو، وعلى الأرجح من دون ميسي الذي قد يظهر في مباراة أنجيه الأربعاء المقبل في البطولة.



