نابل: جمعية خيرية تتبرع بمجموعة من الاسرة للمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري ومستشفيات منزل تميم وقربة

قدمت الجمعية الخيرية "نظرة وابتسامة" اليوم عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مجموعة من المساعدات الطبية تمثلت بالخصوص في مجموعة من الاسرة التي وزعت على مستشفيات محمد الطاهر المعموري بنابل ومستشفيي منزل تميم وقربة.

واشارت رئيسة الجمعية سعيدة العجيمي في تصريح اعلامي الى ان هذه المساعدات التي يقع تجميعها بالتنسيق مع متبرعين مقيمين بالخارج تاتي في اطار مواصلة دعم القطاع الصحي بمختلف جهات الجمهورية لمساعدته على الاستجابة لطلبات المرضى والاقامة بالمستشفيات.

وتجدر الاشارة من جهة اخرى الى ان الاتحاد الجهوي للتضامن كان قد انطلق في تنفيذ برنامج لمساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في اطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لموسم 2023/2022 والذي يشمل توزيع مساعدات عينية لفائدة 600 عائلة.

وتتمثل المساعادت التي خصصت لفائدة اللجنة الجهوية للتضامن بولاية نابل في 12 طنا من المواد الغذائية المختلفة و 600 قارورة زيت سعة 4 لتر و 12 الف قطعة ملابس و1200 غطاء صوفي و 1200 زوج حذاء ونحو 100 حشية توزع حسب الوضعيات الاجتماعية.

وستتولى اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي بمجهوداتها الفردية توفير مساعدات اضافية لفائدة نحو 300 عائلة من اجل مساعدتها على مجابهة موجة البرد في فصل الشتاء.

وجدير بالتذكير بان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يواصل توزيع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد في فصل الشتاء على نحو 15 الف عائلة من مختلف جهات الجمهورية والتي تشمل المواد الغذائية والاغذية الصوفية والملابس الشتوية وكميات من الزيت.



