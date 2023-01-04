قابس: الإعلان عن إحداث جائزة أنظف بلدية بالجهة

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 22:42 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن والي قابس مصباح كردمين، في جلسة عمل جمعته اليوم الأربعاء، برؤساء بلديات ولاية قابس، عن تخصيص جائزة للنظافة تسند لأنظف بلدية بالجهة، مؤكدا أن العمل سيتركز خلال السنة الحالية على العناية بنظافة وجمالية المحيط.

ودعا الوالي البلديات إلى تكثيف الحملات المشتركة للنظافة حتى يتسنى القضاء على النقاط السوداء الموجودة بالعديد من مدن الجهة، باعتبار أنّ البلديات وخاصة المحدثة منها غير قادرة بمفردها على معالجة هذا الاشكال.
من جانبهم، طرح رؤساء البلديات الحاضرين في هذه الجلسة جملة من المشاغل من بينها عدم فاعلية الشرطة البلدية بالشكل المطلوب بسبب افتقادها للعنصر البشري اللازم للعمل، وضعف الموارد البلدية، وافتقار العديد من البلديات للتجهيزات التي تمكنها من التدخل بالنجاعة اللازمة.
وطالب عدد منهم ببعث فرع لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقابس، وبتفعيل القرار الوزاري المتعلق باحداث ادارة جهوية للبيئة بقابس، بالنظر الى دقة الوضع البيئي بالجهة.


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